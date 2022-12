Sarà consegnato ad Autorità Germania ex ufficiale arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Sarà consegnato all'Autorità giudiziaria della Germania Maximilian Eder, 64 anni, ex ufficiale dell'esercito tedesco, arrestato a Perugia dalla polizia nell'ambito di un'operazione antiterrorismo condotta in Germania contro un gruppo di estrema destra accusato di avere voluto sovvertire l'ordine democratico del Paese. Lo ha disposto la Corte d'appello del capoluogo umbro.

La decisione è stata presa dai giudici su conforme richiesta della Procura generale di Perugia, all'esito dell'udienza per l'estradizione.

La Corte d'Appello ha disposto il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere per i gravi reati ipotizzati nel mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca. (ANSA).