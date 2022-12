Ospedale Terni dotato di nuovo acceleratore lineare

(ANSA) - TERNI, 19 DIC - È arrivato all'ospedale di Terni il nuovo acceleratore lineare, che sarà a breve associato al tavolo di posizionamento robotizzato ed alla TC integrata per i trattamenti di radioterapia oncologica.

Il Santa Maria spiega che l'apparecchiatura, tra le prime in funzione nel territorio nazionale, permetterà sia la realizzazione di trattamenti radioterapici ad alta tecnologia, sia l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e la riduzione dei tempi di trattamento. La TC integrata all'acceleratore consente inoltre di controllare il corretto posizionamento del paziente prima di ogni singola frazione di radioterapia, riducendo così il margine di errore dovuto al posizionamento del paziente stesso.

L'acquisto del nuovo macchinario (del costo di circa 2.100.000 euro) ha comportato non solo la ristrutturazione del bunker dove il nuovo acceleratore lineare è stato collocato, ma anche la realizzazione di nuovi locali dove sarà possibile in maniera centralizzata fare la pianificazione dei trattamenti radioterapici di tutte le apparecchiature già in uso al reparto di Radioterapia oncologica dell'Azienda ospedaliera. Con questo nuovo investimento la Struttura potrà incrementare la propria attività di trattamenti ad alta tecnologia ("Advanced Radiation Therapy") implementando non solo la qualità, ma anche la quantità delle prestazioni erogate. (ANSA).