Numerose iniziative all'ospedale di Perugia per Natale

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Sono numerose le iniziative in programma a Natale all'Ospedale di Perugia come segno di vicinanza a pazienti, familiari e dipendenti.

Martedì 20 dicembre, alle ore 15, è in programma il concerto del Trasimeno Gospel Choir, che si esibirà all'ingresso del Santa Maria della Misericordia per iniziativa del Cug, il Comitato unico di garanzia dell'Azienda ospedaliera per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere dei dipendenti.

Fino al 22 dicembre è in programma "Canti di Natale in Ospedale" l'iniziativa di musica itinerante nelle corsie dei reparti per portare qualche momento di serenità ai degenti grazie alla partecipazione di alcuni studenti di Medicina e di Scienze Infermieristiche dell'Università degli Studi di Perugia e di un medico specializzando in Geriatria.

All'ingresso principale è invece visibile il grande presepe realizzato a mano dai maestri artigiani di Budino, frazione di Foligno, che da oltre dieci anni allestiscono la Natività per l'ospedale.

Di fronte alla biblioteca (piano 0) è stato inoltre allestito l'albero di Natale realizzato, con ferro riciclato, da Marcello Antonini, fabbro dell'Azienda ospedaliera e decorato con i libri donati dai cittadini per sottolineare l'importanza della lettura quale strumento per favore il benessere dei pazienti e del personale.

Tante le iniziative rivolte anche ai piccoli pazienti grazie alla generosità e al sostegno delle associazioni di volontariato. Il 22 dicembre i supereroi Capitan America, Ironman, Hulk e Supergirl dell'Associazione Sea (Super eroi acrobatici) faranno una sorpresa ai pazienti di Oncoematologia pediatrica e del residence Chianelli calandosi dai tetti dell'Ospedale per regalare ai bambini un'esperienza unica.

(ANSA).