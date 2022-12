Invito al viaggio libro "Le Montagne, gli Uomini, gli Dei"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 19 DIC - E' un "invito al viaggio" per conoscere le terre, le storie e il respiro vitale di popoli e luoghi lontani, "ben oltre il Monteluco, alla ricerca di autenticità" quanto suggerisce Sergio Maturi nel suo libro, "Le Montagne, gli Uomini, gli Dei" che è stato presentato a Spoleto, nella sala Convegni del Chiostro di S. Nicolò. Alla presenza di un folto pubblico di appassionati della montagna e dei viaggi, di soci del Cai e di tanti amici.

Insieme all'autore hanno parlato dell'opera il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il presidente del Cai di Spoleto, Guido Luna, lo scrittore Achille Battaglia e l'assessore Giovanni Angelini Paroli, coordinati da Gilberto Giasprini.

Nelle 241 pagine del libro, corredate da 340 foto, c'è il racconto in forma di diario di 11 trekking e spedizioni alpinistiche in Asia, Africa, Sud America, tra il 2009 e il 2020. Dalle immagini e dalle parole scritte di Sergio Maturi emerge la "poetica" di viaggiatore e alpinista di questo "spoletino nato all'ombra del Monteluco" che in terre, persone e culture lontane e diverse, ricerca "autenticità". Diventano così dei viaggi che percorrono la dimensione dello spazio e anche quella del tempo tutti gli straordinari trekking descritti.

Nell'Himalaya nepalese, sui monti dell'Etiopia, nell'ultimo regno himalyano del Mustang, e poi ancora nell'India settentrionale, sulle Ande peruviane e nelle aree rurali della Birmania. Ciò che emerge con più forza da "Le Montagne, gli Uomini, gli Dei" è un messaggio: andare alla scoperta del mondo per capire meglio se stessi. Il viaggio quindi come un'occasione di conoscenza della complessità e della straordinaria ricchezza del mondo in cui viviamo.

Sergio Maturi, 71 anni, di Spoleto, ha coltivato da sempre la passione per la montagna. Socio storico, rifondatore e già presidente del Cai di Spoleto, alpinista, escursionista e viaggiatore, istruttore di alpinismo, guida ambientale ed escursionistica, fotografo. Coautore insieme ad Enzo Cori del libro "Oltre il Monteluco" edito dalla sezione Cai di Spoleto nel 2009. (ANSA).