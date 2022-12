Gimbe, diminuiscono incidenza e nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Scende in Umbria nella settimana 9-15 dicembre l'incidenza dei nuovi casi Covid per 100.000 abitanti, 323,1, meno 65,5 rispetto a lunedì scorso secondo il monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe. Che evidenzia anche una diminuzione dei nuovi casi del 16,9% mentre il 12 dicembre questo dato aveva fatto segnare più 3,5%.

In base ai dati sul sito della Regione aggiornati al 19 dicembre i ricoverati Covid salgono del 2,7 per cento su base settimanale, 246, con più 4,3 per cento riguardo alle terapie intensive, sette i posti occupati.

Riguardo alle vaccinazioni, secondo Gimbe la percentuale di popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose è pari al 9,3% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere un 1,3 per cento temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni.

Il tasso di copertura con la quarta dose è del 22,6%, dato inferiore a quello del Paese (28,4%). (ANSA).