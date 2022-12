Eletti i segretari provinciali della Lega in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - La Lega Umbria ha eletto i due segretari provinciali. Si tratta di Francesco Cenciarini, assessore comunale di Umbertide, per Perugia e di David Veller, riconfermato alla guida della provincia di Terni. I congressi si sono svolti nel fine settimana e i due segretari sono stati eletti per acclamazione, trattandosi di candidature uniche.

"Dopo i congressi di sezione - spiega il segretario regionale Virginio Caparvi - la Lega Umbria chiude anche la fase congressuale provinciale caratterizzata da un'ampia partecipazione dei militanti, a dimostrazione della vitalità del partito e della voglia di contribuire al progetto Un momento di confronto, di dibattito interno, dove le istanze palesate dai territori hanno trovato convergenza non solo nella scelta dei due segretari provinciali, ma anche nella definizione di un percorso unitario, imperniato sui valori rappresentati dalla Lega e dettato dall'esigenza di lavorare nell'esclusivo interesse dei cittadini. Ci sono sfide importanti che si pongono davanti nel prossimo futuro, relative sia agli appuntamenti elettorali in quei Comuni dove la Lega e il centrodestra saranno chiamati a riconfermare i sindaci uscenti, sia nell'ambito delle criticità sociali ed economiche legate al contesto storico che stiamo vivendo.

Francesco Cenciarini e David Veller sono due persone capaci, con esperienze diverse e con percorsi differenti, ma con la stessa voglia e la stessa onestà intellettuale necessarie a rispondere alle istanze del territorio e a garantire al partito di crescere sempre di più. Auguro loro un proficuo lavoro, insieme scriveremo altre pagine di storia regionale certi che le difficoltà che viviamo oggi debbano essere superate e consapevoli che un giorno verremo giudicati non dalle promesse, ma dai fatti. Ed è proprio sulle azioni concrete che la Lega in Umbria vuole incidere contribuendo in maniera fattiva allo sviluppo di questa splendida regione". (ANSA).