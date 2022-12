"Deficit organizzativo" Comuni Umbria su fondi Europa

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Evidenziano un "deficit organizzativo" nei Comuni, soprattutto in quelli più piccoli l'indagine promossa da Anci Umbria e Consiglio delle autonomie locali (Cal) dell'Umbria in tema di fondi europei. L'obiettivo è stato di esplorare ed evidenziare le potenzialità e le esigenze in tema di accesso ai finanziamenti diretti dell'Unione europea, al fine di delineare, nei prossimi due anni, un sistema di governance a supporto dei processi di programmazione, accesso ai Fondi europei, gestione e valutazione dei progetti di parte delle amministrazioni comunali, il più possibile basato su di un approccio integrato regionale.

I risultati di questa indagine sono stati presentati a Perugia in un'iniziativa sul tema "Strategie di governance dei fondi europei: opportunità per i Comuni umbri".

Per il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta "il binomio enti locali e programmazione europea costituisce da sempre un tema di attualità e di rilievo strategico, perché la capacità di spesa dei fondi europei rappresenta per la pubblica amministrazione una grande occasione di modernizzarsi e affacciarsi oltre il confine nazionale".

Francesca Mele, presidente del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria e sindaco di Marsciano, ha detto che "la sfida dei fondi europei non è soltanto la capacità di spesa, di reperimento di finanziamenti e di attuazione di politiche di interesse territoriale, ma anche e, soprattutto, strumento e occasione per un salto culturale di tutto il personale coinvolto".

"I risultati di questa indagine - ha detto il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini - rafforzano, ancora di più la necessità di Anci di mettersi al fianco dei Comuni per sostenerli in questa importante sfida e di farlo collaborando orizzontalmente con le altre istituzioni del territorio nell'interesse delle comunità attraverso anche una cooperazione amministrativa tra enti locali in un'ottica strategica volta alla crescita del territorio e delle proprie comunità".

Nicola Alemanno, coordinatore della Consulta politiche comunitarie e progettazione europea di Anci Umbria e sindaco di Norcia, ha quindi illustrato l'indagine. Ha chiuso i lavori l'europarlamentare Camilla Laureti. (ANSA).