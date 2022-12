Da gruppo Grifo latte in Ucraina invece di strenne Natale

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Ha deciso di rinunciare alla propria strenna natalizia e di investire il budget previsto per i regali in un concreto gesto di solidarietà la società cooperativa Gruppo Grifo agroalimentare che scelto di donare il latte prodotto in Umbria alle popolazioni dell'Ucraina. Verrà consegnato nella città di Berehove, nei primi giorni di gennaio.

Paola Butali, vicepresidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, ha sottolineato che l'azienda "da sempre cerca di essere partecipe e attenta ai problemi del territorio, ma per quanto possibile anche a quelli che in questo momento affliggono l'Europa e l'umanità intera". "Abbiamo perciò deciso - ha aggiunto - di non regalarci le consuete strenne natalizie, come accadeva negli anni passati, e di utilizzare quel denaro per donare latte a favore delle popolazioni tormentate dalla guerra.

Un piccolo gesto che però ci auguriamo possa alleviare almeno in parte le sofferenze di queste persone. Abbiamo quindi preso contatti con il Sovrano Militare Ordine di Malta, realtà come la nostra fortemente radicata in Umbria, e stretto quindi una collaborazione che ci ha consentito di concretizzare questa nostra intenzione". (ANSA).