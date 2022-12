Da Bcc Spello una tantum a dipendenti contro caro vita

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 19 DIC - Dopo avere varato nei mesi precedenti misure a sostegno di famiglie e imprese, la "Bcc di Spello e del Velino" ha erogato ai suoi 90 dipendenti un bonus "una tantum" di 500 euro per combattere il carovita, di cui 200 euro destinati al carburante e 300 come contributo per le utenze domestiche. L'ammontare complessivo dei fondi erogati dall'istituto di credito ai dipendenti è di circa 50 mila euro.

Il bonus viene dato in corrispondenza con la busta paga di dicembre come una tantum per il 2022 per far fronte al carovita e al rincaro dei costi energetici.

"Considero - afferma il presidente del cda della Banca, Alessio Cecchetti- tutti i dipendenti della Bcc una grande famiglia. Ecco perché ora, in questo momento complesso siamo intervenuti con un contributo a loro favore. L'auspicio è di rendere più sostenibile per tutti l'attuale contingenza economica. In questi mesi abbiamo riservato grande attenzione a supportare le imprese e le famiglie del territorio umbro-laziale per consentire di fronteggiare al meglio il periodo di difficoltà. Per tutti questi motivi e in considerazione della premura verso i nostri collaboratori, abbiamo deciso di dare anche a loro un segnale concreto di vicinanza". (ANSA).