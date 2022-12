Da azienda umbra tartufo da oltre un chilo a Oprah Winfrey

(ANSA) - MONTECASTRILLI (TERNI), 19 DIC - Un tartufo bianco di oltre un chilo e 100 grammi è il dono che l'azienda umbra Sabatino Tartufi ha fatto a Oprah Winfrey, considerata la più grande influencer americana e tra le principali al mondo. Che ha quindi postato un video su Instagram in cui omaggia l'Umbria e il tubero.

Il gruppo Sabatino ha la sua sede operativa a Montecastrilli, distribuisce in 63 Paesi del mondo e ha due stabilimenti produttivi in Italia e negli Usa.

La star americana ha una solida amicizia con la famiglia Balestra, proprietaria del marchio Sabatino, tanto da avere consolidati rapporti e averla già ospitata in Umbria. (ANSA).