Consegnate le borse di studio intitolate a Franco Todini

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 19 DIC - Le Borse di studio dedicate alla memoria del cavaliere del lavoro Franco Todini, promosse dalla Fondazione a lui intitolata, hanno tagliato il traguardo delle 35 edizioni. Lunedì 19 dicembre, infatti, nell'aula magna del liceo classico 'Jacopone da Todi' si è tenuta la partecipata cerimonia di consegna dei riconoscimenti che hanno anche l'obiettivo di incrementare l'interesse dei ragazzi verso il mondo delle imprese.

A ricevere le borse di studio da 2.500 euro ciascuna sono stati così i nove studenti più meritevoli che nell'anno 2020-2021 hanno conseguito il diploma di maturità in una delle scuole secondarie di secondo grado di Todi. Sono state consegnate da Luisa Todini, presidente della Fondazione. Sono intervenuti anche il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro e previdenza sociale, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, Roberto Rettori, delegato del rettore dell'Università degli studi di Perugia, e Maria Rita Pitoni, dirigente tecnico dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria.

"Trentacinque anni - ha commentato Luisa Todini - sono il tempo di due generazioni. Trentacinque anni fa c'erano le cabine telefoniche, i dischi al vinile e il fax sembrava irresistibilmente innovativo. Oggi con un click spostiamo pensieri, ricchezze, energia. Il denominatore comune tra passato, presente e futuro è la conoscenza, che la Fondazione Franco Todini promuove per investire nei giovani. Dai semi di Todi, per piantare alberi ovunque". La presidente ha quindi consegnato le borse di studio e i relativi attestati a Martina Crisanti, Maria Giulia Rosati, Georgiana Moisa, Chiara Perri, Emanuele Lanari, Ayako Suzuki, Leonardo Santos Vieira, Lucia Santini e Filippo Consalvi. (ANSA).