Babbo Natale a Città di Castello torna in canoa sul Tevere

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 19 DIC - Natale in canoa all'insegna della tradizione, solidarietà e musica domenica 25 dicembre a partire dalle 16,30 sul Tevere a Città di Castello. Si rinnova la caratteristica manifestazione del Canoa club con la discesa in canoa sul Tevere dei Babbo Natale.

L'evento si ripete dal 1980 e rappresenta il modo scelto dagli organizzatori, affiancato dal comune di Città di Castello, per porgere gli auguri per le festività ai propri soci, ai cittadini e numerosi turisti. Una ventina di canoisti vestiti da Babbo Natale navigheranno sul Tevere a bordo di canoe illuminate da torce, candele e piccoli lumi.

I vari momenti del pomeriggio saranno scanditi dalla musica natalizia e non solo, del maestro Fabio Battistelli al clarinetto, accompagnato da Anthony Guerrini alla chitarra, in un palcoscenico improvvisato e naturale a pochi metri dalle sponde del fiume.

Ci sarà spazio anche per la solidarietà con la presenza delle "farfalle" le donne operate al seno dell'Aacc (Associazione altotevere contro il cancro) che, condizioni meteo permettendo scenderanno in acqua vestite da babbo natale a bordo del loro "dragon boat".

I dettagli della 42/a edizione della discesa dei Babbo Natale in Canoa - è detto in una nota del Comune - sono stati illustrati alla presenza del presidente e vice presidente del Canoa Club Città di Castello, Nicola Landi e Alessandro Cavargini, del sindaco, Luca Secondi, degli assessori, al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, allo Sport, Riccardo Carletti, alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti, del presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, di quello di Aacc, Italo Cesarotti e del maestro, Fabio Battistelli. (ANSA).