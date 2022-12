Torna calendario Infiorate Spello, "Maestri del petalo 2023"

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 17 DIC - Alcuni dei dettagli più accattivanti delle infiorate 2022 sono protagonisti dell'undicesimo calendario delle Infiorate di Spello, "Maestri del petalo 2023". Già disponibile al Museo dedicato e tramite prenotazione Facebook o email.

Come di consueto la presentazione del calendario si è svolta nella sala dell'Editto del Palazzo Comunale di Spello.

"Il calendario ha un grande valore per noi infioratori - ha detto il presidente dell'Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti - e oggi ancora di più, considerando che compie 11 anni".

Anche quest'anno la bellezza e i ricordi emozionanti delle Infiorate vivranno, mese dopo mese, nella selezione degli scatti fotografici di Gianni Donati.

"Il calendario è solo una delle modalità con cui le meravigliose infiorate di Spello ci accompagnano durante l'anno - ha sottolineato il sindaco Moreno Landrini - tramandando il valore religioso, sociale e artistico di una manifestazione che in questi anni, grazie all'impegno dell'Associazione, degli infioratori e di coloro che ogni anno danno il loro contributo, ha fatto conoscere Spello nel mondo". (ANSA).