Vaccino anti-Covid utile contro leucemia linfatica cronica

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Uno studio mostra gli effetti positivi del vaccino anti-Sars-Cov-2 in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica: è stato realizzato grazie alla sinergia di diversi team di ricerca del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Perugia guidati dal professore Paolo Sportoletti, e dalle professoresse Antonella Mencacci, Francesca Fallarino ed Emanuela Rosati. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale British Journal of Haematology.

La leucemia linfatica cronica è un tumore del sangue che espone i pazienti ad un più elevato rischio infettivo e conseguenze gravi in caso di Covid-19.

Dopo l'introduzione dei vaccini a mRNA - sottolinea ancora l'Università degli studi di Perugia - si è assistito ad una significativa riduzione dell'incidenza di ospedalizzazione e mortalità sia nella popolazione generale che in pazienti con tumori ematologici come la leucemia linfatica cronica.

L'analisi di pazienti vaccinati seguiti presso l'Ematologia di Perugia ha mostrato una ridotta capacità di produrre anticorpi nei soggetti con leucemia linfatica cronica rispetto ai dati sulla popolazione sana. Tuttavia, negli stessi pazienti, la somministrazione del vaccino è in grado di stimolare la crescita di Linfociti T, cellule altamente specializzate del sistema immunitario responsabili del riconoscimento e dell'eliminazione delle cellule infettate dal virus Sars-Cov-2. Lo studio dimostra che questa risposta immunitaria non viene indebolita dalle terapie "intelligenti" contro la leucemia, che in alcuni casi sembrano invece aiutare i linfociti T in una risposta più efficace contro il virus. La conseguenza di questi effetti biologici del vaccino è stata documentata nello studio da evidenti benefici sul piano clinico. Infatti, la necessità di ricovero ospedaliero di pazienti con leucemia linfatica cronica in corso di infezione da Sars-Cov-2 si è dimezzata e la mortalità da Covid-19 è scesa dal 57% al 7,7% rispetto al periodo in cui i vaccini non erano disponibili. (ANSA).