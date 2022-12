Tiro a volo: cambia ct nazionale Fossa, via Pera e arriva Conti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Cambia il commissario tecnico della nazionale italiana di Fossa, specialità olimpica del Tiro a volo. Il Consiglio della Fitav, riunitosi a Roma, ha deciso infatti di non rinnovare il contratto dell'attuale ct Albano Pera, che scade alla fine del 2022, e di nominare Marco Conti, 61enne umbro di Foligno. Lo stesso Conti come tiratore ha fatto parte della squadra azzurra dal 1976 al 1998, poi da tecnico ha trascorso 12 anni fuori dall'Italia guidando, in fasi successive, le nazionali di Emirati Arabi, Iran e Oman.

"Sono estremamente soddisfatto e onorato della scelta del presidente Rossi e del Consiglio di affidarmi la Nazionale di Trap - il suo primo commento -, e sono felice di tornare in Italia dopo 12 anni passati ad allenare nel Golfo Persico. Darò tutto per aiutare la squadra azzurra a fare risultati e, soprattutto, per ottenere le Carte Olimpiche che mancano per Parigi 2024". (ANSA).