Premio "Storie d'Alternanza", lunedì la premizione

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Dare evidenza alle esperienze di alternanza scuola-lavoro più efficaci in termini di collaborazione tra studenti e imprese ospitanti, accrescendo la visibilità per le stesse aziende e migliorare le modalità di diffusione dei risultati dei percorsi di alternanza realizzati, favorendo la loro "narrazione" anche attraverso tecniche comunicative multimediali e social; promuovere la costruzioni di reti territoriali e/o di filiera per far conoscere meglio le opportunità legate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; dare visibilità al ruolo e agli strumenti messi a disposizione dalle Camere di commercio. Sono gli obiettivi del "Premio Storie di alternanza", giunto alla quinta edizione.

Lunedì 19 dicembre, alle ore 10,45 nel centro Congressi della Camera di commercio dell'Umbria, si terrà l'evento dedicato alle esperienze di alternanza, create e vissute dagli Istituti scolastici regionali durante l'anno scolastico 2021-2022, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi.

Il premio è strutturato su due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio dell'Umbria, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se viene superata la selezione locale.

Interverrà Jacopo Mele, cofounder di Aurora Fellow (progetto di respiro europeo, nato dalla condivisione di saperi e metodi di un'ampia rete di enti e fondazioni che si occupano di imprenditoria giovanile).

Sono state inviate un totale di otto candidature al premio per sette istituti scolastici. Una scuola, infatti, ha presentato due candidature.

Si tratta del liceo Sesto Properzio di Assi; l'istituto tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello: l'Iis classico e artistico di Terni; il liceo scientifico Donatelli di Terni; l'Itas Giordano Bruno di Perugia; l'Io Salvatorelli Moneta di Marsciano e il liceo Marconi di Foligno.

In occasione dell'evento "Racconti di Alternanza" saranno anche presentanti i progetti del Premio Storie di Alternanza e raccontate le esperienze degli studenti che hanno preso parte alla prima edizione del Mirabilia Bootcamp, ideato e organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria. (ANSA).