Polizia porta doni a ospiti Istituto Serafico di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 DIC - Visita a sorpresa del personale del commissariato di polizia di Assisi, diretto da Francesca Di Luca, ai piccoli ospiti dell'istituto Serafico.

Hanno portato sorrisi e doni "per essere sempre più vicini a una struttura che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza sociosanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

La presidente dell'Istituto Serafico, Francesca Di Maolo ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa fortemente voluta dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai. "L'essenza del nostro Esserci sempre - afferma quest'ultimo - si esprime proprio in questi gesti di vicinanza a quanti sono più fragili e indifesi. L'Istituto Serafico di Assisi, al quale è particolarmente legata la Polizia di Stato, è un modello di eccellenza italiana e internazionale nella riabilitazione che ci troverà sempre validi alleati di quanti si prendono cura dei bambini e dei ragazzi che, con la loro disabilità, ci insegnano, tra l'altro, a non arrenderci mai. In questa toccante ricorrenza, qual è il Natale, sentiamo davvero di voler essere accanto ai bambini della provincia di Perugia, i nostri piccoli eroi, che ogni giorno combattono sfide quotidiane insieme ai loro genitori".

Dopo lo scambio di doni - si legge in una nota della Questura - non è mancata una visita alla volante e il racconto di alcune avventure quotidiane degli operatori del commissariato "sempre pronti a garantire il rispetto delle regole e a combattere le ingiustizie".

I ragazzi hanno quindi donato al personale del commissariato un albero di Natale in ceramica realizzato nel laboratorio didattico dell'Istituto Serafico. (ANSA).