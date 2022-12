(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - "Bisogna entrare sempre più dentro un meccanismo di consapevolezza e lavorare ad un percorso sostenibile di crescita": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando di "Sostenibilità e sviluppo territoriale" durante l'anteprima di "Seed 2023. Design Actions for the future" che si terrà tra Perugia e Assisi dal 24 al 30 aprile 2023 con numerosi ospiti internazionali. Sono intervenuti, tra gli altri, Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Massimo Mercati, amministratore delegato Aboca.

Si è parlato anche di Pnrr: "L'umbria ha colto subito le opportunità che si potevano avere dal Pnrr - ha affermato Tesei - guardando soprattutto alle infrastrutture perché la regione sconta ritardi importanti da questo punto di vista. Abbiamo lavorato costantemente al nostro Pnrr regionale presentato all'allora premier Draghi che disse ai suoi collaboratori che l'Umbria aveva fatto i compiti a casa".

Ospite d'onore a Perugia per l'appuntamento alla sala dei Notari, l'architetto statunitense Thom Mayne, fondatore dello studio Morphosis e vincitore del Pritzker Prize 2005, il premio mondiale più prestigioso per l'architettura. Mayne ha parlato di come sia cambiato il modo di operare e progettare "anche alla base delle nuove esigenze del presente che guardano alle prestazioni, alla sostenibilità e all'organicità con la natura".

Curato dall' Istituto nazionale di architettura con la Fondazione umbra architettura e organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano, Seed nasce "per mettere in dialogo la cultura del progetto con quella umanistica e con altri campi del sapere per ragionare sui grandi temi, sfide e opportunità del futuro di città e territori" come ha spiegato Andrea Margaritelli, presidente dell'Istituto nazionale di architettura. Margaritelli ha poi ricordato come la Regione sia stata "ispiratrice iniziale del progetto". "Abbiamo colto l'invito che è arrivato dalla presidente Tesei" ha spiegato, ringraziando tutti gli altri partner, pubblici e privati, come Fondazione Perugia, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Comune di Assisi. (ANSA).