In Umbria ricoveri Covid in calo del 3,4% in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Sono diminuiti del 3,4 per cento nell'ultima settimana i ricoverati positivi al Covid negli ospedali dell'Umbria. Sono infatti 235 al 16 dicembre, 118 in area medica, 110 negli altri reparti e sette nelle terapie intensive (più 14 per cento). Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

In diminuzione del 6,5 per cento gli attualmente positivi al virus, ora 3.817, mentre i morti salgono dello 0,7 per cento sempre su base settimanale e arrivano a 2.307.

Resta invariato ormai da tempo l'andamento dei tamponi antigenici e molecolari eseguiti, che fanno segnare più 0,3 e più 0,1 sempre rispetto a una settimana fa. (ANSA).