I vincitori del concorso Ercole Olivario-Olive da Tavola

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Si è svolta a Perugia, nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della seconda edizione del concorso nazionale "Ercole Olivario - Sezione Olive da Tavola".

Questi gli otto premi assegnati, per le quattro categorie in gara: Per la Categoria olive al naturale - fermentate al naturale, prima classificata l'azienda Terre Salentine soc. agr. semplice - Puglia; seconda la cooperativa la Peranzana Alta Daunia - Puglia.

Per la categoria olive disidratate e/o raggrinzite: prima l'azienda Americo Quattrociocchi - Lazio; seconda l'azienda Feudo Euchinia di Dugo Vincenzo - Sicilia.

Per la categoria olive conciate - lavorate con il metodo Castelvetrano: prima la Società Agricola Pisciotta - Sicilia; seconda l'azienda Terramia Soc. Coop. - Sicilia.

Per la categoria olive conciate - lavorate con il metodo Sivigliano: prima l'Azienda Agricola Capuano - Puglia; seconda l'azienda L'Olivicola Casolana - Abruzzo.

L'incontro ha visto la partecipazione, del presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario, Giorgio Mencaroni, il quale - riferisce una nota degli organizzatori - "ha evidenziato con soddisfazione il lavoro che il nuovo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta portando avanti a favore del settore delle olive da tavola, su sollecitazione del mondo delle associazioni olivicole, regolamentando un percorso di formazione per creare figure di esperti e tecnici degli assaggi delle olive tavola, in modo da poter costruire panel accreditati".

"Il settore delle olive da tavola rappresenta, per le aziende olivicole italiane - ha quindi spiegato - non solo un pezzo della storia e della cultura dell'olivo in Italia, ma anche un'interessante opportunità di sviluppo e di diversificazione produttiva. Le cospicue potenzialità di crescita di questo segmento produttivo sono dovute sia allo sbilanciamento tra consumi interni elevati e produzione nazionale ancora molto limitata, sia alla tendenza all'incremento dell'export che, se supportata da adeguate strategie di sviluppo e efficaci piani d'investimento, potrebbe essere fortemente potenziata". (ANSA).