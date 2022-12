Gestito da fondazione genitori centro disabili maltrattati

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Era gestita da una fondazione creata dai genitori dei ragazzi disabili la comunità d'alloggio nella quale i carabinieri del Nas hanno contestato abusi fisici e psicologici ai danni degli ospiti da parte di tre operatori finiti agli arresti domiciliari. E a far partire l'indagine è stato proprio uno degli stessi genitori dopo avere notato dei lividi sospetti sul figlio.

Gli accertamenti sono ancora in corso per accertare altre eventuali responsabilità.

I genitori dei ragazzi erano all'oscuro dei maltrattamenti fino al momento in cui uno di loro ha segnalato la situazione.

(ANSA).