Da Comune Perugia vicinanza ai giovani del centro disabili

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - L'amministrazione comunale di Perugia, "appreso dalla stampa del gravissimo fatto accaduto all'interno di una struttura per disabili gravi, esprime vicinanza ai giovani, vittime di un sopruso inimmaginabile in un ambito dove le persone con disabilità dovrebbero essere centro di una attenzione umana, professionale ed etica senza confini".

E' quanto si legge in una nota dell'ente.

L'amministrazione "condanna dunque fermamente quanto accaduto" e spiega che "seguirà con attenzione l'evolversi della situazione, auspicando che la magistratura possa rapidamente giungere all'accertamento delle responsabilità". Esprime nel contempo "vicinanza a quanti quotidianamente seguono con impegno e responsabilità persone fragili e con loro perseguono obiettivi di autonomia ed inclusione". (ANSA).