Incendio in ascensore in un palazzo di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Un incendio ha interessato la scorsa notte il quadro elettrico di un ascensore in un palazzo di Perugia, causando panico fra i residenti che sono stati momentaneamente fatti allontanare. Alcuni di loro hanno manifestato fastidi resporatori, ma secondo le prime informazioni non è stato necessario alcun ricovero Squadre dei vigili del fuoco del comando di Perugia sono intervenute intorno alle ore 1.30 in via Guerra per le fiamme, all'interno di un vano ascensore. Dall'incendio si è sviluppato un denso fumo, che ha invaso le scale della palazzina di cinque piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre dalla centrale, una squadra del distaccamento di Cavour, una autoscala un carro con motoventilatori ed un mezzo di primo intervento Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico).

Nell'immediato si è provveduto all'evacuazione di tutte le abitazioni per permettere una volta spento l'incendio il ripristino delle condizioni di salubrità compromesse dai fumi della combustione.

Sul posto forze dell'ordine e personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi agli occupanti che manifestavano fastidi respiratori.

Intorno alle ore 3 è stato possibile far rientrare nelle proprie abitazioni le persone allontanate. (ANSA).