In edicola la Guida di Repubblica dedicata a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 15 DIC - "Si può sorridere, discutere e credere all'infinito alla sua centralità che parecchi vorrebbero rivendicare per se stessi ma Foligno è una città straordinaria ed è al centro soprattutto per suo entusiasmo". Lo ha sottolineato il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, nel corso della presentazione della guida dedicata a Foligno, da oggi in edicola.

La guida (312 pagine) è un racconto del territorio con la la sua storia, i palazzi, le gallerie d'arte e gli artigiani, con il Museo della Stampa (nel 1472 venne pubblicata la prima edizione della Divina Commedia). La pubblicazione è corredata da foto storiche, consigli sui ristoranti dove andare a mangiare o sulle dimore dove riposare con tante botteghe del gusto. Non manca un approfondimento sulle produzioni tipiche, a partire dalla patata rossa di Colfiorito, un'occasione per scoprire l'altopiano dove nasce. Diversi i percorsi fuori città, tra cui quello che porta a Rasiglia.

Per l'assessore al turismo, Michela Giuliani, "la guida è una grandissima opportunità per la città, frutto di una grande sinergia fra i vari soggetti della città, con l'apporto fondamentale di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno". Paolo Trenta, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ha rimarcato il ruolo dell'ente sottolineando l'importanza di contribuire ad "incentivare la sinergia di idee". Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha sottolineato che "la guida è un motivo di vanto per la città. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di valorizzare Foligno per far conoscere tutte le sue eccellenze". (ANSA).