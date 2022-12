Al via i congressi provinciali della Lega Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - "Nel prossimo week end la Lega in Umbria procederà, tramite voto dei militanti, all'elezione dei due segretari provinciali di Perugia e Terni". Lo annuncia il segretario regionale della Lega Umbria, on. Virginio Caparvi.

"Dopo aver definito i segretari delle sezioni comunali - spiega - prosegue nei tempi previsti la fase congressuale del nostro partito che si riorganizza in vista delle sfide elettorali in programma nei prossimi mesi e nell'ottica di garantire ai cittadini dei punti di riferimento in termini di persone e idee.

Ringrazio tutti i militanti della Lega Umbria che hanno aderito convintamente a questa fase, dimostrando voglia di partecipazione e confermando la vitalità delle sezioni.

L'obiettivo del partito è quello di assicurare ai territori degli interlocutori validi con cui confrontarsi sulle tematiche impellenti da poter sviluppare nella consapevolezza di un asse forte e strutturato con Regione Umbria e Governo nazionale che il nostro partito può fornire".

"I congressi provinciali di Perugia e Terni avranno entrambi un candidato unico, espressione del territorio e frutto di un dibattito interno al partito, determinato dalla volontà di rappresentare al meglio le diverse sensibilità manifestate dalle sezioni locali e di offrire in quest'ottica la più ampia partecipazione possibile al confronto. Un percorso condiviso che ha portato a individuare persone capaci e competenti, profondamente ispirate dai valori espressi dalla Lega - conclude Caparvi - che saranno chiamati a guidare il partito in una fase storica complessa a livello economico e sociale e in vista di sfide elettorali che vedranno la ricandidatura dei sindaci leghisti". (ANSA).