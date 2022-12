Stewart Copeland protagonista di Umbria jazz 23

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Stewart Copeland, universalmente noto come il batterista dei Police, sarà uno dei protagonisti di Umbria jazz 2023. Si esibirà infatti all'arena Santa Giuliana di Perugia il 14 luglio con l'Umbria jazz orchestra.

Nel leggendario trio che ha lasciato un segno tuttora forte nella storia del rock Copeland - ricorda Uj - ha portato quel mix di ritmo rock e reggae che è stato il marchio di fabbrica della band. E ai Police è dedicato questo ambizioso progetto orchestrale che riveste quelle canzoni (Roxanne, Don't Stand So Close To Me, Message in a Bottle e tante altre hit) di una inedita forma.

La storia artistica di Stewart comincia però prima dei Police, come membro del gruppo progressive Curved Air, e continua dopo lo scioglimento dei Police, con una seconda carriera longeva ed eclettica. Musicista completo, multistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore, Copeland ha scritto e suonato musiche per cinema, videogiochi, televisione. Ha incrociato o fondato nuove band, esplorato la musica etnica (è stato maestro concertatore della Notte della Taranta) e quella di avanguardia.

Le prevendite per il concerto perugino sono in programma dal 22 dicembre. (ANSA).