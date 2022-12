Spaccio nella Bassa padana, arresti

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - E' in corso, nelle province di Milano, Lecco e L'Aquila, un'operazione dei carabinieri di Cremona supportati dai colleghi territorialmente competenti che stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti dei presunti appartenenti a una rete di spacciatori attiva nelle campagne della provincia, e in particolare nelle zone rurali della Bassa padana. Lo ha comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri di Cremona. Diversi gli arresti, decine gli indagati in stato di libertà. (ANSA).