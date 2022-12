Santanché, Umbria cuore Italia che ha tradizione

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 14 DIC - "L'Umbria rappresenta il cuore della nazione, un cuore che ha specificità e tradizione": così Daniela Santanchè, ministra del Turismo, ha parlato del territorio umbro. Lo ha fatto ospite del convegno organizzato a Spoleto da Federalberghi e Confcommercio.

Ma la ministra, rifacendosi anche alle parole della presidente di Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato le criticità infrastrutturali: "Venire qua - ha detto - è un'impresa, non è incoraggiante. Non c'è l'alta velocità, da Terni a Spoleto ci mancava solo che trovassi le carrozze con i cavalli". Non mancando però di sottolineare i risultati ottenuti dalla presidente Tesei e dalla sua Giunta, in termini di presenze turistiche e i numeri record registrati dall'aeroporto umbro.

"Risultati concreti - ha detto Santanchè - che sono stati il frutto di un grande lavoro di squadra fatto dalla Regione con gli imprenditori". (ANSA).