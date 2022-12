Per Norcia 21 milioni euro destinati a rigenerazione urbana

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 DIC - Altre risorse in arrivo per il Comune di Norcia, in particolare 21 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana da realizzare nelle frazioni, a fronte dei 65 destinati all' Umbria, così come previsto dalla prima ordinanza attuativa del nuovo piano delle opere pubbliche e del programma straordinario di Rigenerazione urbana, firmata il 13 dicembre dal commissario straordinario Giovanni Legnini.

"Si tratta di finanziamenti concreti - ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanno - che consentono ancora ulteriori passi in avanti in ottica di ricostruzione. Gli interventi di rigenerazione urbana saranno destinati alle nostre frazioni e consentiranno di recuperare zone danneggiate ed in particolare le reti infrastrutturali di collegamento. Per le opere pubbliche invece gli interventi riguarderanno anche edifici importanti del capoluogo, come le abitazioni Ater di Via dell'ospedale e anche simbolici come la Chiesa di San Francesco, l' auditorium, un luogo che auspichiamo di riavere al più presto".

Il Comune spiega che gli interventi di rigenerazione urbana interesseranno sette opere per 21 milioni di euro.

Le opere del nuovo elenco delle opere pubbliche comprendono invece edifici considerati strategici, cimiteri, opere di urbanizzazione, infrastrutture, sottoservizi, chiese, servizi sanitari, interventi su dissesti, recupero di edifici pubblici o storici. (ANSA).