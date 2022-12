Mencaroni, Umbria migliora reddito grazie a ripresa turismo

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - "L'Umbria è riuscita nel 2021 a migliorare il reddito disponibile delle famiglie più della media nazionale, mettendo a segno il quinto miglior risultato anche grazie a una forte ripresa del turismo, motore dell'economia definito 'autonomo' anche perché permette di introitare risorse dall'esterno, aggiungendo quindi reddito e non solo facendo circolare e diffondere il reddito esistente": Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, commenta così l'analisi sul reddito disponibile delle famiglie.

"Prendendo atto che un trend di declino dell'Umbria anche su questo fronte sembra essersi arrestato - afferma Mencaroni in una nota dell'Ente -, si tratta ora di consolidare tale progresso per portare il reddito disponibile umbro in piena media nazionale e possibilmente sopra. Tema che si è posto con forza nel 2022 e che si porrà anche nel 2023, con un'inflazione molto elevata e con l'aumento dei tassi che, rincarando il costo del denaro e quindi dei mutui a tasso variabile, drena reddito dai portafogli familiari. Senza dimenticare che il 2021 è stato un anno in cui sono stati erogati importanti sostegni diretti alle famiglie che hanno permesso a queste ultime di tenere botta di fronte alla pandemia". (ANSA).