Indagine antidroga dei carabinieri di Perugia, un arresto a Roma

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Un italiano di 49 anni, originario del Togo, è stato arrestato a Roma dai carabinieri del comando provinciale di Perugia, nell'ambito di un'indagine, avviata nel marzo 2022, che aveva permesso nel giugno scorso di disarticolare un gruppo di nigeriani (con quattro arresti) che importava eroina in Italia, facendola giungere direttamente nel capoluogo umbro dall'estero.

Gli stessi - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - successivamente, attraverso più passaggi tra connazionali e pusher nordafricani, rifornivano di stupefacente gli spacciatori per le cessioni su strada.

Alle prime ore di oggi a Roma, militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia, con la collaborazione della compagnia di Todi e della compagnia di Roma Eur, hanno eseguito nei confronti del quarantanovenne un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa - su richiesta della Direzione distrettuale antimafia - dal Gip del Tribunale di Perugia.

Dalle indagini eseguite successivamente agli arresti - riferisce la procura di Perugia - è emerso che l'uomo, seppur non stabilmente legato al gruppo di connazionali arrestati lo scorso giugno, era da questi riconosciuto come un elemento di spicco nell'illecita e fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti con compiti di gestione e importazione dell'eroina attraverso corrieri. (ANSA).