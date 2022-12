Grande gru in centro Perugia per palco L'anno che verrà

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Prende forma in piazza IV novembre, nel centro di Perugia, il grande palco che il 31 dicembre ospiterà "L'anno che verrà", il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l'arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. In prima serata e in diretta su Rai 1.

Una gru mobile con un lungo braccio è stata impiegata per sistemare le torri metalliche che sorreggeranno il tetto della struttura. L'area, transennata, si trova tra il duomo, la fontana Maggiore e palazzo dei Priori. Comunque a una distanza considerata di sicurezza dai tre siti. Per evitare danni alla pavimentazione della piazza, il palco viene allestito su una sorta di tappeto in legno. Impegnati ormai da alcuni giorni diversi operai specializzati in questo tipo di interventi.

Protagonisti de "L'anno che verrà" saranno ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. (ANSA).