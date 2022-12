Arresto dopo inseguimento e scontro nel parcheggio ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Sorpresi a rubare all'interno di un'auto nel parcheggio dell'ospedale di Perugia, sono fuggiti a bordo della loro autovettura, inseguiti dalla polizia, hanno provocato un incidente in seguito al quale due donne sono rimaste ferite e il loro veicolo si è ribaltato. Uno dei due presunti responsabili è stato arrestato, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

Gli agenti della volante, intervenuti dopo una segnalazione, hanno tentato una manovra a tenaglia, da due ingressi diversi del parcheggio. I due, alla vista della polizia, sono fuggiti a velocità elevata mettendo in atto manovre pericolose.

Mentre una delle due volanti chiudeva uno dei varchi del parcheggio, l'altra ha dato avvio all'inseguimento. Uno dei poliziotti è uscito dalla volante correndo verso lo sportello del veicolo, nel tentativo di arrestarne la marcia.

Il conducente ha però messo in atto una manovra azzardata, mettendo in pericolo l'incolumità dell'agente, e l'auto è andata a sbattere frontalmente con un'altra autovettura con due donne all'interno che, a seguito dell'impatto, sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Sempre a seguito dello scontro, l'auto inseguita si è ribaltata e i due uomini all'interno sono riusciti a uscire e a fuggire.

Uno degli agenti li ha inseguiti e dopo un centinaio di metri è riuscito a raggiungere uno dei due.

L'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Perugia ha identificato l'uomo - un cittadino straniero nato in Francia, di 38 anni - già indagato in passato per furto. All'interno dell'autovettura è stato trovato un catalizzatore che è risultato rubato da un veicolo parcheggiato nell'area ospedaliera. Trovati anche arnesi da scasso.

Il trentottenne è stato accompagnato al pronto soccorso per essere medicato ed è stato poi portato in questura. Dagli accertamenti sono emerse false dichiarazioni sulla propria identità rese dall'uomo in precedenti controlli di polizia.

Lo stesso è stato arrestato per furto aggravato in concorso e denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso. Il catalizzatore è stato restituito al proprietario. L'arresto già stato convalidato.

Proseguono intanto le ricerche dell'altro occupante del veicolo.

