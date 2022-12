Appello Anci Umbria a parlamentari su legge Bilancio

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Un appello ai parlamentari eletti in Umbria affinché sostengano ed approvino gli emendamenti presentati da Anci alla commissione Bilancio della Camera, con riferimento al disegno di legge di Bilancio 2023, ritenuti di "fondamentale importanza per i Comuni" è stato fatto da Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria.

"Tra gli emendamenti segnalati - ha scritto Toniaccini ai parlamentari - se ne evidenziano alcuni in particolare, che sono di sostanziale rilevanza per tutti i Comuni italiani concernenti le modifiche al Fondo di solidarietà comunale; agli accordi capoluoghi-Contributo ed estensione dei partecipanti; alle risorse delle Città metropolitane; ai comandi e distacchi di personale; alle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del Pnrr per i Piccoli Comuni; all'estensione della riduzione dell'Iva a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento. Le proposte emendative come è noto, saranno poste in votazione a partire dal prossimo 15 dicembre ed è indispensabile che siano sostenute e quindi approvate nel corso del dibattito parlamentare. L'Associazione dei Comuni dell'Umbria - conclude il presidente Toniaccini - auspica nel vostro sostegno e nella vostra sensibilità nei confronti di tutti i comuni, ma soprattutto di quelli umbri".

Sempre a sostegno dei Comuni del territorio, l'Anci regionale nelle scorse settimane ha promosso degli incontri con i parlamentari eletti in Umbria e con i prefetti di Perugia e di Terni proprio per cercare di sensibilizzarli verso le priorità che si trovano ad affrontare le amministrazioni comunali.

(ANSA).