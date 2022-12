A Spoleto manifestazione "a difesa della sanità cittadina"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 14 DIC - Manifestazione "a difesa della sanità cittadina" a Spoleto in occasione della presenza in città della presidente della Regione Donatella Tesei per una iniziativa con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

"Spoleto ha diritto al suo ospedale Dea di primo livello", è scritto su uno dei cartelli posizionati in piazza Pianciani.

I manifestanti, una cinquantina, hanno protestato con fischietti e sventolando bandiere. Hanno voluto così sottolineare quelle che a loro avviso sono le "promesse non rispettate" della presidente Tesei.

Cori anche contro il senatore Francesco Zaffini.

"Rivogliamo il nostro ospedale, il nostro punto nascita e il pronto soccorso non serva solo a smistare i malati", dicono i cittadini. (ANSA).