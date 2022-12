Tesei, Regione ha messo risorse serie su politiche sociali

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Quello delle fasce più deboli e di un'Umbria "povera" è un tema molto attenzionato dalla Regione. A ricordarlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei, ospite della trasmissione "Burattini senza fili" di Umbria Radio. Durante la quale ha sottolineato anche le "risorse serie" messe a disposizione in materia di politiche sociali. "Siamo arrivati a circa 30 milioni di euro per andare incontro ai vari disagi e non era mai accaduto prima" ha detto.

Una cifra che per Tesei "può bastare a finanziare una legge regionale sulla famiglia". "Questo è un aspetto che riguarda l'Assemblea legislativa ma spero che la legge trovi la luce prima possibile perché in sostanza io l'ho già anticipata con queste risorse perché era necessario essere veloci" ha poi commentato rispondendo a chi sottolinea che la legge è ferma in Commissione anche perché la Giunta non è disposta a metterci risorse. "Insomma - ha concluso Tesei - abbiamo cercato di fare delle politiche sulla famiglia che diventano oggi anche strutturali perché le riproponiamo anche per il 2023 e penso al bonus sport, al bonus bebè, alle risorse che abbiamo impiegato per le borse di studio a tutti i livelli dai bambini all'Università". (ANSA).