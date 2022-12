Servizi per il verde grazie a progetto agricoltura sociale

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 13 DIC - Sono sette, Luca, Giorgio, Simone, Nicola, Marco, Mattia e Mirko, i ragazzi della "squadra dei sogni", un "dream team", progetto pilota di pronto intervento "verde" a disposizione di tutti coloro hanno esigenze, della cooperativa La Rondine e della sua "consorella" di agricoltura sociale a Maccarello, all'immediata periferia di Città di Castello.

E' stato presentato in comune alla presenza dell'assessore ai Servizi Sociali, Benedetta Calagreti, del presidente di Cia Umbria, Matteo Bartolini e dei presidenti delle due cooperative Luciano Veschi e Marco Romanelli. "Durante gli ultimi due anni - hanno spiegato questi ultimi - i nostri ragazzi attraverso un progetto sperimentale 'Punto di partenza' si sono formati nell'ambito dell'agricoltura grazie alla supervisione di educatori della Cooperativa La Rondine che ha sempre creduto nei valori dell'agricoltura sociale. La grande innovazione dell'agricoltura sociale è di essere un'attività che attraverso i processi produttivi agricoli attui percorsi volti a rafforzare l'autonomia e l'autostima di tutte le persone svantaggiate. Dopo due anni gli obiettivi sono stati raggiunti è si ritiene darsi step ulteriori. Perché non mettere a disposizione le competenze acquisite dai ragazzi per la Comunità attraverso una squadra che offra servizi ai privati e alle aziende quale raccolta prodotti agricoli, potatura, vendemmie, raccolta olive, pulizie giardini e altri lavori in ambito agricolo? Tutto questo permetterà a chi chiamerà non solo di avere un lavoro ben svolto, ma anche a contribuire a sostenere una importante realtà sociale del territorio".

"Con la Rondine e La Rondine a Maccarello - ha detto Calagreti - stiamo portando avanti, ormai da diverso tempo, importanti percorsi legati all' agricoltura sociale che, nel nostro territorio, sta raggiungendo livelli particolarmente avanzati.

Abbiamo aderito con entusiasmo a quest'idea che si sposa perfettamente con la nostra politica di sostegno alle persone svantaggiate". (ANSA).