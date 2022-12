Katherine Jenkins al Concerto di Natale di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 DIC - Si terrà sabato 17 dicembre il 37/o Concerto di Natale di Assisi. L'evento, registrato alle 11.15 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, verrà trasmesso il 25 dicembre in eurovisione su Rai1 dopo il messaggio Urbi et Orbi del papa e in replica alle 21.15 su Rai5. Il tradizionale concerto natalizio vedrà la partecipazione del mezzosoprano Katherine Jenkins con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro David Giménez. Presenti tra gli altri il clarinettista Enrico Maria Baroni, il violinista Alessandro Milani, e il Coro Maghini diretto da Claudio Chiavazza. L'evento sarà aperto dal saluto del custode del Sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni. "Il Natale, sulla scia dell'insegnamento di san Francesco - ha affermato il direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro convento, fra Giulio Cesareo - è per eccellenza la festa della cura, dell'incontro e delle relazioni con il Signore e le persone che ci sono vicine e amiamo: Gesù bambino è Dio che viene a cercarci per offrire una carezza. L'arte, la musica, la bellezza si muovono nella medesima direzione e ci ricordano, come diceva Antoine De Saint-Exupéry, che 'l'essenziale è invisibile agli occhi'. La nostra comunità francescana auspica che il concerto natalizio di Assisi, grazie e insieme ai nostri partner Rai e Intesa Sanpaolo, rinnovi in noi tutti la consapevolezza che non c'è nulla di più prezioso delle persone, di qualunque persona che è accanto a noi. In questo modo il nostro Natale sarà anche condivisione con chi è più svantaggiato: e così la festa sarà ancora più bella". (ANSA).