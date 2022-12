Camera di commercio, un successo la nuova edizione del Cvlab

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - "Un successo - secondo i promotori - la nuova edizione del Cvlab, il laboratorio sul curriculum vitae che supporta studenti e studentesse umbre nell'orientare il proprio percorso post diploma". Il laboratorio è promosso dalla Camra di commercio dell'Umbria in collaborazione con l'Aipd Umbria, l'Associazione italiana per la direzione del personale.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nell'anno scolastico 2021-2022, in questo nuovo anno scolastico sono pervenute numerose adesioni in termini di istituti: otto, per un totale di oltre 650 studenti, e pertanto saranno realizzate due edizioni. La prima si è conclusa tra lunedì 12 e martedì 13 con un incontro in presenza nelle sedi di Perugia e Terni della Camera di commercio dell'Umbria: 90 studenti, 45 per ciascuna provincia, hanno avuto la possibilità di partecipare ad una sessione simulata di colloquio realizzata dagli esperti e dai professionisti delle risorse umane dell'Aidp. L'altra partirà da febbraio 2023.

Gli studenti partecipanti sono stati selezionati fra quelli che hanno partecipato con maggiore costanza e profitto al percorso laboratoriale di preparazione all'incontro, anch'esso affidato a professionisti delle risorse umane dell'Aidp Umbria. Il percorso on-line ha affrontato le principali tematiche relative alla transizione post diploma, fornendo spunti orientativi e metodologici per analizzare le proprie potenzialità e le proprie aspettative, metterle a confronto con la situazione reale del contesto economico e professionale del territorio, valutare le opportunità di prosecuzione degli studi verso la formazione superiore. Ad ogni appuntamento formativo è stato assegnato uno specifico compito che tutti i partecipanti dovevano svolgere, ovvero la realizzazione del Digital Skyll voyager, strumento di valutazione delle competenze digitali messo a disposizione dai Pid; la stesura del proprio Cv (curriculum vitae); l'elaborazione di una nota personale di carattere motivazionale.

I referenti di Aidp Umbria coinvolti nell'iniziativa vaglieranno anche i Cv di tutti i partecipanti, fornendo loro un prezioso feedback, utile soprattutto per il loro primo ingresso nel mondo del lavoro. (ANSA).