Politiche giovanili, presentato l'Osservatorio del Trasimeno

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 12 DIC - Ricerche sociali per analizzare le condizioni dei giovani del Trasimeno, produzione di un podcast per la promozione del territorio, creazione di punti d'ascolto per i giovani, istituzione di uno sportello europeo. Queste le attività che saranno attuate al Trasimeno dall'Osservatorio per le politiche giovanili.

La presentazione di questo nuovo strumento e delle azioni che si intendono mettere in campo è avvenuta nella sede Digipass di Tavernelle.

L'Osservatorio è frutto di un bando pubblico dell'area Politiche sociali dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, rivolto per la prima volta a imprese sociali under 3. E' gestito da Generazione T, impresa composta da giovani che vivono nei comuni del Trasimeno, aggiudicataria del bando. Il suo compito è quello di svolgere ricerche sociali, eventi di formazione, punti d'ascolto e tante altre attività.

Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco e assessore dell'Unione dei Comuni Giulio Cherubini. (ANSA).