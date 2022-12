Pagliacci confermata al timone di Federfarma Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Silvia Pagliacci è stata confermata presidente di Federfarma Perugia, dal nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica nel triennio 2023-25.

"Ci aspettano nuove sfide, proseguendo sulla scia degli ultimi anni in cui il ruolo della farmacia è divenuto sempre più strategico e rilevante per il territorio", ha affermato, fra l'altro la presidente.

Vicepresidenti sono Lodovico Vitali (per le farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e Claudia Pimpinelli (per le farmacie rurali, quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). Segretario Guido Zuccari e tesoriere Luigi Santi. (ANSA).