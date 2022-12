Mostra internazionale di arte presepiale a Città di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 12 DIC - Tanti visitatori nelle giornate di avvio ufficiali della 21/a edizione della Mostra internazionale di arte presepiale, in corso fino al 6 gennaio 2023, nella sede della cripta della basilica cattedrale, a Città di Castello.

Sono oltre 250 i presepi esposti, realizzati da più di 50 maestri artigiani provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Alla consueta prestigiosa location della basilica cattedrale nella centralissima piazza Gabriotti si aggiunge anche un suggestivo tour presepiale itinerante cittadino, che comprende la pinacoteca comunale (con un presepe settecentesco su teca dipinta a mano in stile napoletano. Adorazione dei Pastori.

Bottega di Andrea della Robbia), la chiesa del Buon Consiglio (grande presepe in cartapesta, opera dell'artista Francesco Invidia), la Chiesa di San Giuseppe (presepe tradizionale umbro realizzato con la tecnica dei diorami), chiesa di Santa Maria Maggiore, Campanile Rotondo (presepe in stile umbro), Tela Umbra (presepe "Franchetti"), Museo del duomo, Loggiato Gildoni (Collezione Silvio Bambini, 300 opere), corso Vittorio Emanuele (presepe della società rionale Matonata), chiesa Santa Maria e San Giuliano Riosecco (Presepe della società rionale), chiesa degli Zoccolanti (presepe tradizionale) e santuario Belvedere (presepe tradizionale). (ANSA).