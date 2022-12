Garofoli spa presenta il Bilancio di sostenibilità

(ANSA) - TERNI, 12 DIC - Garofoli Spa ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità. L'azienda, attiva nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori della difesa, dell'aerospazio e delle telecomunicazioni, ha illustrato il documento nella sede di Confindustria Umbria a Terni. Tutela dell'ambiente, sviluppo economico, salute e sicurezza sul lavoro, valorizzazione delle persone e legame con il territorio: sono questi i fattori strategici approfonditi nel Report, relativo al 2021.

Alla conferenza stampa di presentazione, aperta dal presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria Riccardo Morelli, sono intervenuti i tre componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda Filippo Garofoli, Paolo Garofoli e Roberto Mariani. Erano presenti, inoltre, Emanuele e Tommaso Garofoli, che rappresentano la quarta generazione.

Il legame dell'azienda con il territorio è testimoniato anche dalla catena di fornitura, concentrata per il 32% in Umbria.

La salvaguardia del patrimonio naturale e delle sue risorse è una delle maggiori sfide del Gruppo Garofoli, impegnato a favorire comportamenti virtuosi volti a ridurre i propri consumi energetici e a monitorare le proprie attività produttive attraverso analisi ambientali periodiche, prestando la dovuta attenzione anche al tema dei rifiuti in un'ottica di loro massima valorizzazione nei cicli produttivi. Nel 2021 l'azienda ha intrapreso per la prima volta un percorso di monitoraggio delle proprie emissioni di gas ad effetto serra, al fine di valutare gli impatti ambientali in termini emissivi derivanti dalla propria attività. Uno spazio importante nel bilancio di sostenibilità occupa il capitale umano: "Le persone - ha sottolineato Paolo Garofoli - sono uno dei pilastri fondamentali della nostra organizzazione, che cerchiamo di valorizzare anche attraverso un'attività di formazione costante". Centrale anche la collaborazione con scuole, università e Its Umbria Academy che ha portato l'azienda ad accogliere i giovani del territorio nei propri stabilimenti, supportandoli nel conseguimento di competenze mirate all'innovazione tecnologica. (ANSA).