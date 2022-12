Umbria protagonista ai mondiali di tiro dinamico sportivo

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Tiratori umbri protagonisti nella nazionale italiana di tiro dinamico sportivo di pistola che ha raccolto risultati importanti alla 19/a edizione dei mondiali che si sono svolti a Pattaya, in Tailandia.

Il tiratore si deve spostare lungo percorsi diversificati e di differente difficoltà, ingaggiando sagome di differente grandezza posizionate a varie distanze, da due a 40 metri.

Il poligono di Tiro di Pattaya ha ospitato per l'occasione 72 nazioni e oltre 1.700 atleti impegnati in cinque giorni effettivi di gara. Ogni tiratore ha dovuto affrontare sei esercizi di gara costituiti da sei percorsi di tiro al giorno.

Nella nazionale italiana sono stati protagonisti i tiratori dell'associazione Tiro dinamico sportivo che ha sede presso i poligoni La Folce a Colpiccione di Passignano sul Trasimeno. Si tratta di Antonio Sciurpi, top shooter e già atleta della Nazionale, campione europeo ed istruttore federale, capitano della squadra "classic", medaglia argento squadra, 15/o assoluto; Flavio Moncada, atleta di esperienza e già campione europeo ed istruttore, medaglia d'argento squadra divisione production optic senior; Federico Trionfetti, oro squadra divisine Production; Mirco Carapacchi, oro squadra divisione Production; Margot Scimmi, oro squadra divisione Production optic lady.

"E' stato un anno contraddistinto di impegno e sacrifici - ha sottolineato Sciurpi, in una nota dell'associazione - e questo premio ci gratifica di tutti gli sforzi messi in campo. Tutto ciò ci da lo stimolo per continuare a migliorare ed a diffondere la disciplina del tiro dinamico sportivo". (ANSA).