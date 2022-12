Perugia vince mondiale per club di pallavolo, Trento battuta 3-1

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Perugia è regina della pallavolo mondiale. La Sir Safety Susa ha vinto l'edizione 2022 del Mondiale per club, battendo 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) l'Itas Trentino nella finale disputata a Betim, in Brasile.

La competizione di pallavolo, cui la squadra del patron Gino Sirci ha partecipato per la prima volta nella sua storia, ha visto i bianconeri di Andrea Anastasi imporsi nella sfida numero cinquanta con Trento, che in questa stagione si erano già affrontate due volte (Supercoppa e campionato), entrambe con la Sir uscita vincitrice.

Con la vittoria del Mondiale per Club, i Block Devils, imbattuti in stagione, hanno conquistato il nono titolo dall'ingresso del club bianconero nell'olimpo del volley dopo uno scudetto, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe. (ANSA).