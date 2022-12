Omaggio a Giovanna Ralli a Primo piano su autore

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Con l'omaggio a Giovanna Ralli si è aperto al Cinematografo comunale Sant'Angelo di Perugia "Primo piano sull'autore - Pianeta Donna". Il festival, diretto da Franco Mariotti, è dedicato a opere prime e non di autrici italiane e straniere, con particolare riguardo agli esordi cinematografici ma anche ad autori che raccontano storie di donne. Il titolo dell'edizione 2022 è "La donna nel cinema: la storia continua".

Dopo i corti "Calzini" di Ginevra Bruscino e "Il provino" di Pierfrancesco Campanella, e poi "Princess" di Roberto De Paolis, la giornata è terminata con "Colpita da improvviso benessere" di Franco Giraldi, primo omaggio proprio alla madrina scelta per l'edizione di quest'anno di Primo piano sull'autore.

Giovanna Ralli è stata scelta "per accentuare ancora di più il senso della continuità tematica ma anche per dare ulteriore longevità al grande impegno delle donne nel Cinema del nostro tempo" come spiega Mariotti.

L'appuntamento con il grande cinema a Perugia, quindi, prosegue ora il 12, 13, 14 e 16 dicembre con ospiti e proiezioni in programma sempre al Cinematografo comunale Sant'Angelo.

La giuria di quest'anno, che alla fine delle proiezioni assegnerà i vari premi, è composta da Elizabeth Missland (presidente), Bruna Alasia, Adriano Amidei Migliano, Sofia Coletti, Silvia Contini, Enzo De Camillis, Paola Dei, Massimo Giraldi, Graziano Marraffa, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani, Rossella Pozza, Jinny Steffan. Saranno assegnati i premi solo a donne per i lungometraggi, nelle categorie sceneggiatura, attrice, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco e produzione.

Il festival è dedicato ad autrici, ma anche ad autori che abbiano raccontato storie di donne, e pertanto verranno assegnati due premi per la migliore regia uno ad una autrice e l'altro ad un autore. La giuria assegnerà anche, indipendentemente che si tratti di un'autrice o di un autore, il premio miglior film. (ANSA).