Nessuna criticità per maltempo segnalata in Umbria

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 DIC - Nessuna criticità in Umbria al momento per le piogge che stanno interessando la regione per la quale è stata diramata l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Segnalato a Gualdo Cattaneo l'allagamento degli scantinati di sette case dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Chiuse precauzionalmente comunque su tutto il territorio le scuole.

Il quadro è emerso dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata "con urgenza" dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, e che si è tenuta stamattina al Centro di protezione civile regionale di Foligno. Erano presenti anche l'Assessore regionale Enrico Melasecche, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, forze armate e dei vigili del fuoco, insieme a rappresentanti di Arpa Umbria, 118, Anas ed Enel e delle strutture di protezione civile della Regione.

Nel corso della riunione è stato esaminato l'aggiornamento delle previsioni meteo-idro che indicano per la giornata di oggi - riferisce la Regione - temporali isolati nel corso della mattinata con decisa attenuazione nel pomeriggio; fenomeni residui in nottata sui settori appenninici.

In aumento la portata nei fiumi della regione. Già da ieri - è emerso nell'incontro - era stato avviato uno svaso preventivo dalla diga di Corbara per avere maggiore possibilità di accumulare le acque provenienti sia dal Tevere che dal Chiascio.

Sono attivi sia i presidi territoriali idraulici regionali per monitorare la situazione dei fiumi, sia alcuni presidi comunali, come pure risultano aperti alcuni Coc.

Il Centro funzionale e la sala operativa regionali rimarranno attivi per seguire le evoluzioni dei fenomeni per tutta la giornata ed oltre, finché non si normalizzeranno le situazioni comunque in evoluzione.

I partecipanti alla riunione hanno invitato i cittadini a tenere "comportamenti idonei", reperibili sul sito della regione cfumbria.regione.umbria.it. (ANSA).