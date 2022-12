Meloni, Assemblea impegni Giunta per conferma Legnini

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - "L'Assemblea legislativa impegni la Giunta regionale a mettere in campo tutte le iniziative utili affinché il Governo confermi Giovanni Legnini alla guida della struttura commissariale istituita dopo il sisma del 2016 e possa proseguire, anche nel 2023, il proprio lavoro in favore della ricostruzione": così la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni che annuncia una mozione urgente. "Entro Natale - sottolinea - intendiamo sottoporre questa richiesta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, convinti che, come ha sottolineato di recente anche il senatore Verini, porre fine ad una esperienza ritenuta da tutti positiva, tanto più in un momento così cruciale per il processo di ricostruzione, sarebbe un grave errore".

Per Simona Meloni "gli appelli lanciati di recente dai comitati per la ricostruzione, dai professionisti e dalle forze sociali ed economiche stanno a testimoniare il valore del grande lavoro svolto da Legnini specie nell'ambito dello sblocco della ricostruzione dopo anni di forti criticità". "Auspichiamo pertanto - aggiunge - che si muova anche all'interno delle istituzioni regionali una voce coerente e in linea con le aspettative delle famiglie e le imprese del cratere, che chiedono a gran voce che il processo di ricostruzione non subisca arresti o ritardi dettati dalla politica. Oggi più che mai ci sono criticità da affrontare, a partire dall'aumento del costo delle materie prime, unito alla difficoltà oggettiva di reperire imprese di costruzioni disponibili ad eseguire i lavori. Ma anche grandi opportunità derivanti da un'ingente disponibilità di risorse messe a disposizione, non ultime quelle relative al fondo complementare area sisma del Pnrr che rappresentano dei fattori chiave per proseguire sulla strada della ricostruzione materiale ma anche del rilancio economico e sociale di questi territori".

"Riteniamo che, oggi più che mai - conclude la capogruppo del Pd -, l'Assemblea legislativa debba farsi promotrice di una riflessione aperta e approfondita su questi temi dando atto a Legnini del grande lavoro svolto, per il quale, senza dubbio, merita di continuare la propria opera nell'interesse delle comunità colpite". (ANSA).