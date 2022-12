Assemblea esamina Documento economia e finanza

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Umbria è stata convocata per martedì 13 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 9.30.

Durante la seduta verranno discussi il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023-2025 della Regione Umbria.

Relatori - è detto in una nota di Palazzo Cesaroni - Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione, per la maggioranza, e Donatella Porzi, vice presidente della prima Commissione, minoranza; Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023-2024-2025 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa, relatore unico Daniele Nicchi; Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023); Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, relatori: Daniele Nicchi e Donatella Porzi. (ANSA).