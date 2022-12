Arrestato in indagine Germania, ha malore in tribunale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Malore in aula per Maximilian Eder, 64 anni, arrestato a Perugia nell'ambito di un'operazione antiterrorismo delle autorità tedesche contro un gruppo di estrema destra che progettava, tra l'altro, un assalto al Bundestag. Lo ha accusato al termine dell'udienza davanti alla Corte d'appello che deve decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto operato dalla polizia italiana avanzata dal procuratore generale Sergio Sottani. Il quale ha sollecitato anche l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Su entrambe le istanze i giudici si sono riservati la decisione.

Nel corso dell'udienza l'ex tenente colonnello delle forze speciali militari tedesche ha respinto le accuse per le quali è stato bloccato. Al termine ha quindi accusato il malore per il quale è stato assistito sul posto dal personale sanitario.

(ANSA).